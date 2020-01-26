Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Большунов не вышел в финал

В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо. Его соотечественник Поль Гольберг стал вторым, отстав на 1,99 секунды. Третим стал еще один норвежец Эрик Вальнес. Глеб Ретивых — шестой.

Россиянин Александр Большунов не смог пробиться в финал.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.29,46

2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 1,99

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,37

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3,06

5. Оскар Свенссон (Швеция) — 8,89

6. Глеб Ретивых (Россия) — 9,66

Александр Большунов и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале, Илья Семиков, Александр Терентьев и Андрей Краснов в четвертьфинала.