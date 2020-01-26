Клебо в общем зачете Кубка мира приблизился к Большунову
Спринтерской гонкой завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, отыгравший 64 балла у лидера общего зачета Александра Большунова. После скиатлона у россиянина было преимущество в 299 очков.
На третьей позиции еще один россиянин Сергей Устюгов, к которому приблизился Иво Нисканен. Андрей Мельниченко замыкает первую десятку.
Лыжные гонки
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) — 1457
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1222
3. Сергей Устюгов (Россия) — 851
4. Иво Нисканен (Финляндия) — 811
5. Шур Рете (Норвегия) — 784
6. Симен Крюгер (Норвегия) — 635
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 420
11. Андрей Ларьков (Россия) — 392
14. Артем Мальцев (Россия) — 343
15. Денис Спицов (Россия) — 339
23. Глеб Ретивых (Россия) — 251
25. Иван Якимушкин (Россия) — 210
59. Алексей Червоткин (Россия) — 52
62. Александр Бессмертных (Россия) — 46
65. Илья Порошкин (Россия) — 41
66. Евгений Белов (Россия) — 40
75. Илья Семиков (Россия) — 29
79. Андрей Краснов (Россия) — 28
81. Александр Терентьев (Россия) — 27
85. Сергей Ардашев (Россия) — 24
113. Ермил Вокуев (Россия) — 9
Кубок наций
1. Норвегия — 4526
2. Россия — 3728
3. Финляндия — 1702
4. Франция — 1610
5. Швеция — 1604
6. Швейцария — 912