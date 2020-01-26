Клебо в общем зачете Кубка мира приблизился к Большунову

Спринтерской гонкой завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, отыгравший 64 балла у лидера общего зачета Александра Большунова. После скиатлона у россиянина было преимущество в 299 очков.

На третьей позиции еще один россиянин Сергей Устюгов, к которому приблизился Иво Нисканен. Андрей Мельниченко замыкает первую десятку.

Лыжные гонки

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) — 1457

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1222

3. Сергей Устюгов (Россия) — 851

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 811

5. Шур Рете (Норвегия) — 784

6. Симен Крюгер (Норвегия) — 635

10. Андрей Мельниченко (Россия) — 420

11. Андрей Ларьков (Россия) — 392

14. Артем Мальцев (Россия) — 343

15. Денис Спицов (Россия) — 339

23. Глеб Ретивых (Россия) — 251

25. Иван Якимушкин (Россия) — 210

59. Алексей Червоткин (Россия) — 52

62. Александр Бессмертных (Россия) — 46

65. Илья Порошкин (Россия) — 41

66. Евгений Белов (Россия) — 40

75. Илья Семиков (Россия) — 29

79. Андрей Краснов (Россия) — 28

81. Александр Терентьев (Россия) — 27

85. Сергей Ардашев (Россия) — 24

113. Ермил Вокуев (Россия) — 9

Кубок наций

1. Норвегия — 4526

2. Россия — 3728

3. Финляндия — 1702

4. Франция — 1610

5. Швеция — 1604

6. Швейцария — 912