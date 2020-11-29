Клебо похвалил Большунова после победы в гонке преследования

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 километров на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Мне казалось, что я взял нормальный темп со старта, но оказалось, что темп недостаточный, и пришлось переходить на тактическое противостояние, — сказал норвежец в эфире канала Eurosport 1. — Наделся, что на финише ноги будут в порядке, это была тяжелая победа, но приятно, что все-таки победа. Александр (Большунов — Прим. «СЭ») сегодня был очень силен».

Россиянин Александр Большунов в этой гонке стал вторым. На третьей позиции норвежец Эмиль Иверсен.