"Хотелось большего". Губерниев - о мужской эстафете на ЧМ в Зефельде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидал большего от российских лыжников в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро.

- Лыжники России вторые !!!! Молодцы !!! Но хотелось большего !!!! Чемпионы вновь норвежцы !!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

Первое место в эстафете заняла сборная Норвегии. Россия уступила 38,8 секунды.

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