«Король бега в гору». Губерниев поздравил Терентьева с победой в спринтерской гонке на Кубке мира
16:24
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
«Терентьев просто зверь. Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может он теперь хочет заниматься барьерным бегом...» — написал журналист в Telegram-канале.
В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю