Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

«Король бега в гору». Губерниев поздравил Терентьева с победой в спринтерской гонке на Кубке мира

16:24
Теги:

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

«Терентьев просто зверь. Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может он теперь хочет заниматься барьерным бегом...» — написал журналист в Telegram-канале.

В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
0