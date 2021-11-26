Россиянин Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира в финской Руке
16:05
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке, завершился мужской спринт.
Россиянин Александр Терентьев выиграл финальный забег. На финише он обошел норвежца Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса, которые заняли второе и третье места соответственно.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
Финал
1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,18
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13
4. Ришар Жув (Франция) — 3,01
5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 4,72
6. Йони Мяки (Финляндия) — 8,53
Иван Якимушкин, Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых в полуфинале.
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