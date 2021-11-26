Россиянин Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира в финской Руке

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке, завершился мужской спринт.

Россиянин Александр Терентьев выиграл финальный забег. На финише он обошел норвежца Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса, которые заняли второе и третье места соответственно.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

Финал

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,70

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2,13

4. Ришар Жув (Франция) — 3,01

5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 4,72

6. Йони Мяки (Финляндия) — 8,53

Иван Якимушкин, Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых в полуфинале.