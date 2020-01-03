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Губерниев — об Устюгове и Большунове: «Привезти Клебо к финишу и благополучно проиграть!»

18:04
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжников в классическом масс-старте на 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Сергей Устюгов занял 2-е место, Александр Большунов — 3-е.

— С интересом посмотрел сегодня гонку «Тур де ски», русская классика — уступить всю бонификацию , привезти Клэбу к финишу и благополучно ему проиграть! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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