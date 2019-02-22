Эмиль Иверсен: "Устюгов - русский медведь"

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что россиянин Сергей Устюгов не вполне контролировал свое поведение во время стычки с норвежцем Йоханнесом Клебо в полуфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Клебо подрезал Устюгова во время гонки, а после финиша они повздорили.

- Кажется, Устюгов не совсем себя контролировал, - приводит слова Иверсена Dagbladet. - Он - русский медведь, что и подтвердилось сегодня.

Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 9-е место. Россиянин получил желтую карточку за свое поведение после гонки, а затем его результат был аннулирован.

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