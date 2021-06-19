Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму
Территориальную группу партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям возглавила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает 19 июня сайт партии.
Вместе с ней первую тройку вошли лидеры предварительного голосования «Единой России»: директор Центра развития микрорайона Доброград, член Заксобрания Владимирской области Алексей Говырин и действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов.
53-летняя Елена Вяльбе — бывшая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. Пост президента ФЛГР занимает с 2010 года.
Дополнительная информация:
https://er.ru/activity/news/elena-vyalbe-vozglavila-territorialnuyu-gruppu-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu-po-vladimirskoj-i-ivanovskoj-oblastyam
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