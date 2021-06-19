Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму

Территориальную группу партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям возглавила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает 19 июня сайт партии.

Вместе с ней первую тройку вошли лидеры предварительного голосования «Единой России»: директор Центра развития микрорайона Доброград, член Заксобрания Владимирской области Алексей Говырин и действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов.

53-летняя Елена Вяльбе — бывшая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. Пост президента ФЛГР занимает с 2010 года.