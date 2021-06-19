Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму

20:38
Елена Вяльбе. Фото «Единая Россия».
Елена Вяльбе. Фото «Единая Россия».
Теги:

Территориальную группу партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям возглавила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает 19 июня сайт партии.

Вместе с ней первую тройку вошли лидеры предварительного голосования «Единой России»: директор Центра развития микрорайона Доброград, член Заксобрания Владимирской области Алексей Говырин и действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов.

53-летняя Елена Вяльбе — бывшая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. Пост президента ФЛГР занимает с 2010 года.

Дополнительная информация:

https://er.ru/activity/news/elena-vyalbe-vozglavila-territorialnuyu-gruppu-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu-po-vladimirskoj-i-ivanovskoj-oblastyam

Читайте также

Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Скончалась звезда клипов Little Big
В Совфеде ответили пошутившим над затоплением Крыма властям Украины
Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве — видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
9
Офсайд