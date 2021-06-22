Мишель Вион назначен генеральным секретарем Международной федерации лыжного спорта
23:10
Чемпион мира-1982, французский горнолыжник Мишель Вион назначен генеральным секретарем Международной федерации лыжного спорта, сообщает официальный сайт FIS.
Вион незамедлительно приступит к работе в новой должности и покинет пост члена совета FIS.
Вице-президентами FIS утверждены Роман Кумпошт, Аки Мурасато, Декстер Пэйн и Петер Шрекснадель.
Совет FIS также одобрил проведение внеочередного конгресса федерации 22 сентября.
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