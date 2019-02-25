Елена Вяльбе: "Устюгов хочет бежать и побежит марафон"

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие в коньковом марафоне на 50 км, который состоится в последний день чемпионата мира в Зефельде 3 марта.

- Сергей хочет бежать и побежит марафон. Изначально были другие планы, но в предыдущих гонках у него не очень получилось, - сказала президент ФЛГР Елена Вяльбе во время прямого эфира для проекта "На лыжи!".

Напомним, что Устюгов пробежал на чемпионате мира в Зефельде две гонки. Его результат в личном спринте был аннулирован из-за стычки с норвежцем Йоханнесом Клебо, а на скиатлоне он стал девятым. От участия в командном спринте Устюгов отказался.