Елена Вяльбе: «Непряева должна была занимать второе место в общем зачете»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Наталья Непряева должна была стать второй в общем зачете Кубка мира.

— Наташа должна была занимать второе место в общем зачете Кубка мира — 2019/20, — считает глава ФЛГР. — Ряд гонок она пропустила из-за болезни. Но когда спортсмен начинает болеть по ходу сезона, проблему ему нужно искать именно в самом себе. К собственному здоровью надо относиться очень ответственно, тем более если ты лидер сборной.

Меня разочаровали молодые девушки, те же Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева, которые не показали даже части своего потенциала. В их возрасте каждый год ты должен добиваться определенного прогресса, но пока этого нет. Слабые результаты были и у Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко. Как я уже говорила — будет ротация в женской сборной. Минимальная, но будет. Кто-то из тех, кто не показал ничего, позанимаются с региональными командами. Может, тогда наступит понимание, что своим шансом надо пользоваться сполна.