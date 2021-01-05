Тренер сборной России Егор Сорин рассказал, что его жена Татьяна Сорина равняется на норвежскую лыжницу Терезу Йохауг.

— Она спортсменка, которую в тренировочном процессе нужно останавливать, а не подгонять. Все три года, что сотрудничаем, моей задачей было не заставить ее тренироваться, а научить делать это правильно. Научить прислушиваться к организму во время занятий, во время соревнований. Хотя на состязаниях иногда все еще не получается это делать, — приводит слова Егора Сорина RT.

— Уровень результатов, на который Татьяна вышла после рождения ребенка, многих удивил. А что чувствовали вы?

— Знал, что она в этом году будет как минимум не слабее, чем выглядела раньше. Летом проводили тестирование, и тогда уже обратил внимание на высокие показатели Татьяны. Сильно вырос уровень анаэробных возможностей, даже МПК (максимальное потребление кислорода. — прим. «СЭ»). Таких показателей на своей памяти не видел ни у кого. Тем не менее испытывал определенные опасения.

Таня потеряла после родов семь килограммов, а это, как правило, сказывается на силовых качествах, прежде всего на способности бегать спринт. Но опасения не оправдались. Татьяна стала бегать даже продуктивнее: научилась лучше держать скорость, добавилась выносливость. В то, что она добавит в дистанциях, верил с самого начала, но не ожидал, что произойдет столь резкий скачок.

— Правильно ли я понимаю, что на Терезу Йохауг сейчас многие смотрят не как на недосягаемого лыжного монстра, а как на ролевую модель?

— Верно. Такой же тренд сейчас задает в мужских лыжах Александр Большунов — в части выносливости, тренировочных объемов. Уверен, не только российские спортсмены, но и соперники из других стран сформируют определенные выводы и скорректируют работу, ориентируясь на то, что делает Саша. Лыжным гонкам такое только на пользу.

— Не протестуют ли девушки, когда из них пытаются сделать людей, состоящих из одних мышц?

— Если у человека возникает подобный внутренний протест, его не переубедишь, какие бы аргументы ты ни использовал. А значит, тренерский труд теряет смысл. Понятно, что силовая работа зачастую связана с некоторой потерей женственности — в том плане, как это понимают далекие от спорта люди. Но, например, моя жена Таня, наоборот, говорит, что ей нравится Йохауг, нравится, как норвежка выглядит внешне. То есть для нее Тереза некий эталон не только в спорте, но и в обычной жизни.