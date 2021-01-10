Диггинс выиграла «Тур де Ски», Ступак стала второй. Общий зачет многодневки

Американка Джесси Диггинс стала победительницей «Тур де Ски» после второго места в заключительном масс-старте многодневки.

Россиянка Юлия Ступак — вторая в итоговом зачете, она уступила лидеру в сумме минуту и 24 секунды.

В топ-10 — еще две россиянки, Татьяна Сорина (четвертая) и Наталья Непряева (седьмая).

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Итоговый зачет

1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45,8

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 1,24,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.00,8

4. Татьяна Сорина (Россия) — 2.58,1

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 3.23,0

6. Рози Бреннан (США) — 3.27,6

7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5

12. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.41,7

13. Яна Кирпиченко (Россия) — 6.15,9

22. Анна Нечаевская (Россия) — 9.51,4

28. Христина Мацокина (Россия) — 11.26,3