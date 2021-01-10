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Диггинс выиграла «Тур де Ски», Ступак стала второй. Общий зачет многодневки

15:22

Американка Джесси Диггинс стала победительницей «Тур де Ски» после второго места в заключительном масс-старте многодневки.

Россиянка Юлия Ступак — вторая в итоговом зачете, она уступила лидеру в сумме минуту и 24 секунды.

В топ-10 — еще две россиянки, Татьяна Сорина (четвертая) и Наталья Непряева (седьмая).

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Итоговый зачет

1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45,8
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 1,24,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.00,8
4. Татьяна Сорина (Россия) — 2.58,1
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 3.23,0
6. Рози Бреннан (США) — 3.27,6
7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5

12. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.41,7
13. Яна Кирпиченко (Россия) — 6.15,9
22. Анна Нечаевская (Россия) — 9.51,4
28. Христина Мацокина (Россия) — 11.26,3

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