Старший тренер сборной России по лыжным гонкам объяснил, как в заявку на ЧМ-2021 попал Ардашев
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал «СЭ», почему в составе сборной России на чемпионат мира в Оберстдорфе оказался Сергей Ардашев.
«Ардашев идет у нас как запасной и только на спринтерскую дистанцию. На случай того, если с кем-то что-то произойдет. Сейчас и с коронавирусом всякие проблемы, и когда спортсмен выходит на пик формы, случаются простудные заболевания. Только в таком случае он будет стартовать на чемпионате мира», — сказал Перевозчиков «СЭ».
Также Олег Перезвочиков рассказал о готовности Ардашева к соревнованиям.
«Что касается его формы, Сергей тоже переболел коронавирусом после нового года. Сейчас с каждой гонкой он выходит на пик своей формы. Не хватает стартов, и сейчас непосредственно в Оберсдорфе будут две контрольные тренировки с участием спортсменов из других сборных команд. Вот и посмотрим там. Как только спринтерская гонка у нас закончится, Ардашев покинет команду и уедет соревноваться в Россию», — сказал Перевозчиков «СЭ».
Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Оберстдорфе. В заявку попали Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.
(Екатерина Звенигородская)
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