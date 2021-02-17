Старший тренер сборной России по лыжным гонкам объяснил, как в заявку на ЧМ-2021 попал Ардашев

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал «СЭ», почему в составе сборной России на чемпионат мира в Оберстдорфе оказался Сергей Ардашев.

«Ардашев идет у нас как запасной и только на спринтерскую дистанцию. На случай того, если с кем-то что-то произойдет. Сейчас и с коронавирусом всякие проблемы, и когда спортсмен выходит на пик формы, случаются простудные заболевания. Только в таком случае он будет стартовать на чемпионате мира», — сказал Перевозчиков «СЭ».

Также Олег Перезвочиков рассказал о готовности Ардашева к соревнованиям.

«Что касается его формы, Сергей тоже переболел коронавирусом после нового года. Сейчас с каждой гонкой он выходит на пик своей формы. Не хватает стартов, и сейчас непосредственно в Оберсдорфе будут две контрольные тренировки с участием спортсменов из других сборных команд. Вот и посмотрим там. Как только спринтерская гонка у нас закончится, Ардашев покинет команду и уедет соревноваться в Россию», — сказал Перевозчиков «СЭ».

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Оберстдорфе. В заявку попали Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.

(Екатерина Звенигородская)