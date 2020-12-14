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Допинг

Девятьяров об интервью Резцовой: «Понятно, что хочется создать ажиотаж, но есть и другая сторона медали»

18:25
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Олимпийский чемпион Калгари-1988 по лыжным гонкам Михаил Девятьяров в интервью «СЭ» поделился мнением об интервью Анфисы Резцовой, где она рассказала о допинге во время спортивной карьеры.

— Анфиса Резцова на прошлой неделе дала резонансное интервью. Как вы на него отреагировали?

— Не хотел бы обсуждать эту тему. Хотелось бы только дать совет вашим коллегам. Если ты видишь, что человек говорит на эмоциях и в его ответах есть явный перебор, то надо несколько раз подумать прежде, чем это выпускать. Понятно, что хочется создать ажиотаж, но есть и другая сторона медали. Что будет с тем человеком, кто вам все это сказал? Думаю, что Анфиса Анатольевна серьезно понервничала в эти дни. А возраст у нашего поколения уже солидный.

— А что вы думаете о словах трехкратной олимпийской чемпионки о кровяном допинге, который повсеместно использовался в советской сборной?

— Я не согласен с ее словами. Дальше бы не хотелось развивать этот разговор. (Тимур Ганеев)

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