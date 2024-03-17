Червоткин назвал тяжелым скиатлон на чемпионате России

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин подвел итоги скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам.

28-летний спортсмен занял второе место в гонке, уступив на финише 27-летнему Александру Большунову.

«Тяжелая гонка, трудный рельеф, состояние трассы не самое удовлетворительное. Приходилось терпеть, много грязи, луж, но все участники гонки находились в одинаковых условиях. Можно сколько угодно рассуждать о близости победы, жалеть о чем-то, но я шел на максимуме, и считаю, что сегодня выжал максимум из гонки», — приводит ТАСС слова Червоткина.

Соревнования проходят с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).