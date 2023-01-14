Брат лыжника Черноусова — о смене гражданства Ильи: «Владимир Владимирович говорил, что Россия не заканчивается нигде»

Брат лыжника Ильи Черноусова Алексей, выступающий на Кубке России в Сыктывкаре, рассказал «СЭ» о своем отношении к смене братом гражданства. Призер Сочи-2014 стал швейцарцем.

— Когда наши спортсмены меняют гражданство, сразу идет волна — мол, предатель. Как вы к этому относитесь?

— Тут надо смотреть по обстоятельствам. Почему человек переходит, что его к этому побуждает. Кто-то переходит и начинает свою страну поливать грязью — да, это предатели. А если человек спокойно переходит и нормально ведет свою деятельность, остается патриотом своей страны, то его географическое положение не говорит о его предательстве.

— У нас вообще много русских за рубежом, особенно по итогам прошлого года.

— Это отдельный разговор, да. Но у нас в целом за границей в каждой стране живет много русских. У него семья там. Так что я точно не могу назвать его предателем. Не знаю, что там про него говорят, но зачастую из контекста любят вырвать. Сказал он что-нибудь, из контекста вырвали, повернули-переиначили, и понеслось.

— Илья выступать в гонках еще будет?

— Он изначально планировал, но потом все-таки решил, что будет работать тренером. Ждать его в роли лыжника больше не надо. Он плотно занимается тренерской деятельностью. (Тренирует сборную Лихтенштейна. — Прим. «СЭ») Вообще не переживайте по поводу Ильи, он патриот своей страны.

— Но сказал же, что Швейцария для него как дом.

— Знаете, как Владимир Владимирович [Путин] говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде». Так и здесь. Так что понятия, о которых мы говорим, растяжимые, — ответил Черноусов.