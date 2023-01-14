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Дмитрий Губерниев: «Биатлону без российских спортсменов фиолетово, а в лыжах без наших не на что смотреть»

Алина Савинова
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о призыве немецкого тренера Маркуса Крамера вернуть российских лыжников на международную арену.

«А в чем он неправ? Мы же видим, что лыжные гонки в мире в целом и так помирают. Потому что FIS не уделяет им должного внимания, и соревнования – неинтересные. С нашими-то спортсменами трансляции становились менее интересными. А без наших там не на что смотреть.

Биатлону без российских спортсменов фиолетово. Там у людей праздник и все хорошо. В лыжах конкуренция меньше, стран меньше и российская сборная сильнее. В этом смысле отсутствие нашей сборной сказывается больше, чем в биатлоне», – цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В марте 2022 года Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-biatlonu-bez-rossiiskikh-sportsmenov-fioletovo-a-v-lyzhakh-bez-nashikh-ne-na-chto-smotret-219821/
Дмитрий Губерниев
Маркус Крамер
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