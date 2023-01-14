«Точно не буду называть Илью предателем». Брат Черноусова — о смене гражданства призером Сочи-2014

Интервью с Алексеем Черноусовым, тренером с известной лыжной фамилией.

Илья Черноусов — возможно, самый загадочный персонаж российских лыжных гонок. В 2014 году стал бронзовым призером олимпийского марафона в Сочи, затем после долгих разбирательств побыл в течение года олимпийским чемпионом (Александра Легкова и Максима Вылегжанина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил). Илью даже обвиняли в стукачестве — мол, это он рассказал международным органам про допинг конкурентов, расчищая себе путь к золоту.

Черноусов с тех пор несколько лет не выступал на этапах Кубка мира, поселился в Швейцарии с женой-биатлонисткой Селиной Гаспарин. Илья признавался, что в альпийской стране «чувствует себя как дома» и что в России его «уже называли предателем». Пара обзавелась детьми, Илья не говорил со СМИ несколько лет, и тут перед Олимпиадой грянула новость: Черноусов возвращается на Кубок мира в составе сборной Швейцарии! Правда, возвращения так и не произошло — шли бюрократические процедуры по смене гражданства, да и возраст у Черноусова уже приличный, он 1986 года рождения.

Илья Черноусов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

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Старшему брату Ильи Алексею — 38, и он стартует на проходящем в данный момент этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Мастер спорта международного класса, чемпион зимней универсиады ныне тренирует молодое поколение. «СЭ» поговорил с опытным лыжником о понятии «предательство» в спорте и ветеранском кубке за ящик напитков.

— Алексей, как вам гонка в Сыктывкаре в 38 лет? Вы вообще в порядке.

— Приятно выступать здесь, Сыктывкар — вообще столица лыж. С молодыми ребятами, Большуновым, Коростелевым, я уже не конкурирую, развлекаюсь.

— Не буду лукавить — я у вас про брата Илью хотел спросить. Когда наши спортсмены меняют гражданство, сразу идет волна — мол, предатель. Как вы к этому относитесь?

— Тут надо смотреть по обстоятельствам. Почему человек переходит, что его к этому побуждает. Кто-то переходит и начинает свою страну поливать грязью — да, это предатели. А если человек спокойно переходит и нормально ведет свою деятельность, остается патриотом своей страны, то его географическое положение не говорит о его предательстве.

— У нас вообще много русских за рубежом, особенно по итогам прошлого года.

— Это отдельный разговор, да. Но у нас в целом за границей в каждой стране живет много русских. У него семья там. Так что я точно не могу назвать его предателем. Не знаю, что там про него говорят, но зачастую из контекста любят вырвать. Сказал он что-нибудь, из контекста вырвали, повернули-переиначили, и понеслось.

— Илья выступать в гонках еще будет?

— Он изначально планировал, но потом все-таки решил, что будет работать тренером. Ждать его в роли лыжника больше не надо. Он плотно занимается тренерской деятельностью (тренирует сборную Лихтенштейна. — Прим. «СЭ»).

Илья Черноусов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Патриот своей страны

— Но сказал же, что Швейцария для него как дом.

— Знаете, как Владимир Владимирович [Путин] говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде». Так и здесь. Так что понятия, о которых мы говорим, растяжимые.

— Вы тоже тренером стали, но еще бегаете.

— Я выхожу, поддерживаю себя в форме. Почему нет? Конечно, уже не на том уровне, на котором раньше был, но тем не менее. Иногда со спортсменами тренируюсь, иногда сам пробегусь.

— Были крутые эстафеты с ветеранами — когда выходил Евгений Дементьев, Сергей Турышев. Было бы круто гонку легенд, ветеранскую эстафету устроить?

— А у нас не ветеранская эстафета, у нас с Дмитрием Япаровым свой тренерский кубок на этапах Кубка России! Мы с ним выходим, соревнуемся друг против друга. Все хочу посмотреть, какое он место занял, 2:0 у нас счет будет или 1:1 (в 15-километровой разделке Черноусов стал 84-м, призер Сочи-2014 Япаров — 105-м, между ними 47 секунд. — Прим. «СЭ»).

— Здорово, что вы продолжаете. В нынешних обстоятельствах спорту очень нужно шоу.

— Ну и нам интересно просто. Отработали и после работы выходим в последних номерах.

— А на какой приз соревнуетесь?

— Вот это что-то не обговорили. В конце года надо бы придумать — ящик какого-нибудь напитка. (Смеется.) Мы ждем, когда к нашему турниру присоединятся Егор Сорин, Артем Жмурко, Сергей Турышев. Соберем свой неофициальный зачет, будем ездить.

— Елену Валерьевну Вяльбе тоже возьмите тогда.

— Ее можем попросить анонсировать. (Смеется.) Не, на самом деле, у нас основная деятельность тренерская, гонки у нас постольку-поскольку, позволяет время, не в ущерб работе.