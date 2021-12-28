Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Для меня «Тур де Ски» — важный турнир, и здорово, что есть возможность соревноваться в Швейцарии уже две с половиной недели, — сказал Клебо в интервью ФИС. — Находиться на большой высоте, соревноваться с соперниками — это важно. Здесь очень похожие условия, если сравнивать с пекинскими. Планирую завершить Тур, потом отправиться домой на 5-7 дней, а после этого вернуться на высоту и готовиться к Олимпиаде.

Мне кажется, я в хорошей форме. Пожалуй, мне удалось неплохо поработать в Давосе. Получился очень хороший рождественский перерыв, во время которого я проводил много тренировок. Вернуться на соревнования, вернуть это чувство и пересечь финишную линию первым — это здорово. Всегда здорово вернуться и чувствовать, что твоя форма не стала хуже за время перерыва».

Клебо одержал победу в стартовой гонке лыжной многодневки — спринте свободным стилем (2.39,04). Второе и третье место заняли французы Ришар Жув (0,99) и Люка Шанава (1,26).