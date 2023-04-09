Большунов выиграл в гонке преследования на этапе Кубка России
Лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на последнем этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 32 минуты 56,6 секунды.
Вторым пришел Савелий Коростелев с отставанием в 2 минуты 18,4 секунды.
Третье место поделили Илья Семиков и Денис Спицов +2 минуты 18,5 секунды.
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Кировск
Гонка преследования, 15 км свободным стилем
Мужчины
1. Александр Большунов — 32.56,6
2. Савелий Коростелев — 2.18,4
3-4. Илья Семиков — 2.18,5
3-4. Денис Спицов — 2.18,5
5. Артем Мальцев — 2.57,4
6. Алексей Червоткин — 2.57,7
7. Антон Тимашов — 2.58,3
8. Евгений Белов — 2.58,6
9. Андрей Феллер — 4.51,6
10. Александр Гребенько — 5.09,8
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