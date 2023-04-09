Матыцин заявил, что Россия будет приглашать иностранных лыжников на свои соревнования

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что норвежцам не хватает российских лыжников.

«Думаю, норвежцам нас не хватает. Конечно, спорт без конкуренции страдает, и лыжный в том числе. Но я считаю, что мы вместе с национальной и региональными федерациями создали хорошую конкуренцию, мы видим много молодых имен, видим, что у нас есть резерв. Конечно, мы не закрываемся и не изолируемся ни от кого, всегда готовы приглашать. Думаю, что в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им. Без России международный спорт теряет многое», — цитирует Матыцина ТАСС.

Во вторник, 4 апреля, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации.