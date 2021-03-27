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Большунов выиграл спринт на чемпионате России

13:12
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Обладатель Кубка мира Александр Большунов занял первое место в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

В финале он показал время 4 минуты 09,57 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (отставание — 1,67 секунды). Третье место занял Евгений Белов (+1,78).

Лучший из россиян в спринтерском зачете по итогам сезона Кубка мира Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов также завершил борьбу на этой стадии.

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