Большунов выиграл спринт на чемпионате России

Обладатель Кубка мира Александр Большунов занял первое место в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

В финале он показал время 4 минуты 09,57 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (отставание — 1,67 секунды). Третье место занял Евгений Белов (+1,78).

Лучший из россиян в спринтерском зачете по итогам сезона Кубка мира Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале.