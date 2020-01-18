Большунов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Чехии

Россиянин Александр Большунов стал первым в индивидуальной гонке на 15 километров на Кубке мира в Чехии (33.45,0). Соревнования прошли в городе Нове-Место.

Второе место занял финн Иво Нисканен (+24,3). Третье — норвежец Шур Рете (+40,0).

Норвежец Йоханнес Клебо стал седьмым в индивидуальной гонке (+1.12,4).

Другие представители России: Андрей Мельниченко — 4-й (+54,0), Алексей Червоткин — 9-й (+1.14,8), Артем Мальцев — 15-й (+1.35,1), Андрей Ларьков — 20-й (+1.50,3).

Александр Бессмертных и Ермил Вокуев расположились за пределами 20-ки лучших (25-й и 51-й).

Лыжные гонки

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 33.45,0

2. Иво Нисканен (Финляндия) — отставание 24,3

3. Шур Рете (Норвегия) — 40,0

4. Андрей Мельниченко (Россия) — 54,0

5. Жан-Марк Гайар (Франция) — 55,8

6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 1.01,0

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.12,4

9. Алексей Червоткин (Россия) — 1.14,8

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15. Артем Мальцев (Россия) — 1.35,1

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20. Андрей Ларьков (Россия) — 1.50,3

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25. Александр Бессмертных (Россия) — 2.15,8

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51. Ермил Вокуев (Россия) — 3.30,5