Большунов, Терентьев и Непряева готовятся к «Тур де Ски» на сборе в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов, Александр Терентьев и Наталья Непряева готовятся к «Тур де Ски» на сборе в Италии.

«Моя группа готовится к «Тур де Ски» в Ливиньо», — приводит ТАСС слова Бородавко.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря в Ленцерхайце (Швейцария), в рамках лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках. Соревнования завершатся 4 января.

Александр Большунов становился победителем «Тур де Ски» в двух последних сезонах.