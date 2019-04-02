Большунов примет участие в гонке на 43 километра классикой в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов выступит в гонке Kobberløpet-2019, сообщает официальный сайт соревнования. Она пройдет 6 апреля в норвежской Сулитьельме.

Гонка Kobberløpet традиционно проводится в северной Норвегии в конце сезона. Ее дейстующим победителем является норвежец Мартин Сундбю. Второе и третье место в минувшем сезоне заняли Петтер Нортуг и Дидрик Тонсет соответственно.

Напомним, в минувшем сезоне Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира. 22-летний россиянин завоевал четыре серебра на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Все о лыжных гонках - здесь