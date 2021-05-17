Большунов начал централизованную подготовку к новому сезону в Крыму

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его группа, в которую входит чемпион мира Александр Большунов, начала централизованную подготовку к олимпийскому сезону на сборе в Крыму.

«Спицов и Грухвина должны присоединиться сегодня вечером, все остальные спортсмены уже на месте. Сейчас у нас проходит первая тренировка - на велосипеде. Погода в Крыму комфортная, с утра было 18 градусов», - приводит слова Бородавко ТАСС.

В группе Бородавко к сезону также будут готовиться Наталья Непряева, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.