Сорин — ответил Губерниеву: «Хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается»
15:11
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на сообщение известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Сорин в своем Instagram опубликовал видео тренировки, на котором он и его супруга Татьяна поднимаются в гору и спускаются вниз. Губерниев в комментарии написал: «Зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина?»
Сорин отреагировал: «Дмитрий, хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается, и в том, что вы мало понимаете. Это видео принесет многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а для кого-то просто интересным, как готовится наша команда».
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