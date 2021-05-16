Жеребятьева показала свадебное видео с Большуновым

Супруга лыжника Александра Большунова, российская спортсменка Анна Жеребятьева в своем Instagram опубликовала свадебное видео.

«Мы. Так хочется ещё раз прожить этот день. Спасибо всем, кто разделил его счастливые минуты вместе с нами», — подписала видео Анна.