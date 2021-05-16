Жеребятьева показала свадебное видео с Большуновым
13:24
Супруга лыжника Александра Большунова, российская спортсменка Анна Жеребятьева в своем Instagram опубликовала свадебное видео.
«Мы. Так хочется ещё раз прожить этот день. Спасибо всем, кто разделил его счастливые минуты вместе с нами», — подписала видео Анна.
23 апреля лыжники поженились. Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.
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