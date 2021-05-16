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Жеребятьева показала свадебное видео с Большуновым

13:24
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Супруга лыжника Александра Большунова, российская спортсменка Анна Жеребятьева в своем Instagram опубликовала свадебное видео.

«Мы. Так хочется ещё раз прожить этот день. Спасибо всем, кто разделил его счастливые минуты вместе с нами», — подписала видео Анна.

Публикация от ???Аня — #proжизнь и мечты (@ann_bananna)

23 апреля лыжники поженились. Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.

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