Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов, возможно, не примет участия в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

— Большунов побежит классическую «пятнашку», а вот его участие в эстафете, в которой от России будут заявлены две команды, пока не планируется, — цитирует тренера Team Russia. — У Саши очень напряженный график, и ему необходимо аккумулировать силы. Вместе с тем, если у него будет хорошее самочувствие, то почему бы и нет? 7,5 километров не такая уж и длинная дистанция. В любом случае, решение будем принимать уже на месте.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля и 1 марта.