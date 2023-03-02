Большунов молча отреагировал на вопрос о ситуации в его родном селе на границе с Украиной

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не стал отвечать на вопрос о ситуации в его родном селе Подывотье, находящемся в 5 километрах от границы с Украиной.

Большунов промолчал в ответ на вопрос о том, спокойно ли все в его родном селе и поменялась ли в нем жизнь в связи с военными действиями.

Ранее в интервью «СЭ» Большунов говорил, что у него не было знакомых украинцев и его ситуация в отношениях между странами не коснулась.