Большунов рассказал о кардинальных изменениях в своей жизни после рождения дочери

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «СЭ» об изменении отношения к жизни после рождения дочери в прошлом году.

— Ты с недавних пор стал отцом. Как изменилась твоя жизнь?

— Жизнь поменялась кардинально, и сейчас всегда у меня в первую очередь ребенок, его воспитание, а спорт дальше, на втором плане.

— Меньше стал спать?

— Нет, Аня все делает для того, чтобы я высыпался и даже сейчас, когда мы находимся вместе, они на первом этаже, я на втором, чтобы во время соревнований я мог нормально спать и не вставать, когда Ева просыпается ночью, — сказал Большунов.

В апреле 2021 года Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой. 27 августа 2022 года у них родилась дочь Ева.