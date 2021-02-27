«Мы с Легковым — золотые комментаторы России!!!» Невероятные эмоции Губерниева после победы Большунова
18:39
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил видео из комментаторской кабинки с эмоциями после победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира. Губерниев комментировал гонку с бывшим лыжником Александром Легковым.
«С победой, страна! Большунов — гений мировой лыжни! А мы с Легковым — золотые комментаторы России!» — написал Губерниев в Instagram.
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