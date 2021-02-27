Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил видео из комментаторской кабинки с эмоциями после победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира. Губерниев комментировал гонку с бывшим лыжником Александром Легковым.

«С победой, страна! Большунов — гений мировой лыжни! А мы с Легковым — золотые комментаторы России!» — написал Губерниев в Instagram.