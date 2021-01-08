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Большунов готовится к двум рекордам «Тур де Ски»

23:00
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фиемме и продлил две успешные серии на этапах главной лыжной многодневки. Лидер сборной России в 11-й раз подряд финишировал в призах, выиграв при этом в пятой гонке кряду. В последний раз Большунов оставался без наград 29 декабря 2019 года, когда занял восьмое место в коньковом спринте.

Александр Большунов на двух последних «Тур де Ски»:

Дата

Место

Дисциплина

Место

28.12.2019

Ленцерхайде

15 км (с), масс-старт (с),

3-е

29.12.2019

Ленцерхайде

Спринт (с)

8-е

31.12.2019

Тоблах

15 км (с), раздельный старт

3-е

01.01.2020

Тоблах

15 км (к), гонка преследования

1-е

03.01.2020

Валь-ди-Фиемме

15 км (к), масс-старт

3-е

04.01.2020

Валь-ди-Фиемме

Спринт (к)

3-е

05.01.2020

Валь-ди-Фиемме

10 км (с), масс-старт

3-е

01.01.2021

Валь-Мюстаир

Спринт (к)

2-е

02.01.2021

Валь-Мюстаир

15 км (к), масс-старт

1-е

03.01.2021

Валь-Мюстаир

15 км (с), гонка преследования

1-е

05.01.2021

Тоблах

15 км (с), раздельный старт

1-е

06.01.2021

Тоблах

15 км (к), гонка преследования

1-е

08.01.2021

Валь-ди-Фиемме

15 км (к), масс-старт

1-е

Большунов за две гонки до финиша повторил рекорд по победам в гонках одного «Тура», сравнявшись с норвежкой Марит Бьорген и вторым в истории российским победителем многодневки Сергеем Устюговым. Для того, чтобы установить новое достижение Большунову необходимо либо победить в завтрашнем спринте, либо же быстрее всех взобраться в знаменитую финальную гору.

Лидеры по победам на одном «Тур де Ски»:

Сезон

Спортсмен

Страна

Гонки

Победы

2020/21

Александр Большунов

Россия

6

5

2014/15

Марит Бьорген

Норвегия

7

5

2016/17

Сергей Устюгов

Россия

7

5

2012/13

Юстина Ковальчик

Польша

7

4

2016/17

Стина Нильссон

Швеция

7

4

2018/19

Ингвильд Эстберг

Норвегия

7

4

2018/19

Йоханнес Клебо

Норвегия

7

4

2010/11

Юстина Ковальчик

Польша

8

4

2015/16

Мартин Йонсруд Сундбю

Норвегия

8

4

2011/12

Юстина Ковальчик

Польша

9

4

2011/12

Марит Бьорген

Норвегия

9

4

По победам на отдельных этапах 24-летний россиянин уже сравнялся с казахстанцем Алексеем Полтораниным и может завершить нынешний «Тур» с третьим результатом в истории. По семь успешных гонок есть в активе норвежцев Сундбю и Клебо, а также швейцарца Колоньи, девять побед у Сергея Устюгова, 13 — у Петтера Нортуга.

Самые титулованные мужчины в гонках «Тур де Ски»:

Спортсмен

Страна

З

С

Б

Всего

Петтер Нортуг

Норвегия

13

10

8

31

Сергей Устюгов

Россия

9

8

2

19

Дарио Колонья

Швейцария

7

9

9

25

Мартин Йонсруд Сундбю

Норвегия

7

6

5

18

Йоханнес Клебо

Норвегия

7

1

0

8

Алексей Полторанин

Казахстан

6

2

2

10

Александр Большунов

Россия

6

1

9

16

Лукаш Бауэр

Чехия

5

2

0

7

После шести гонок Большунов опережает ближайшего преследователя француза Мориса Манифика на 2 минуты и 37 секунд. Только трижды лидера «Тура» и его преследователя разделяло большее время. Но если отрывы Лукаша Бауэра от Рене Зоммерфельдта и Ингвильд Эстберг от Натальи Непряевой Большунов наверняка перекроет, то рекорд всех времен — 3 минуты 15,7 секунды — поддастся россиянину, если у превосходного горовосходителя Манифика возникнут проблемы в спринте.

Самые большие отрывы в итоговом зачете «Тур де Ски»:

Сезон

Лидер

Преследователь

Отрыв

2015/16

Мартин Йонсруд Сундбю

Финн Хаген Крог

3.15,7

2007/08

Лукаш Бауэр

Рене Зоммерфельдт

2.47,3

2018/19

Ингвильд Эстберг

Наталья Непряева

2.42,0

2020/21

Александр Большунов

Морис Манифика

2.37,0*

2015/16

Тереза Йохауг

Ингвильд Эстберг

2.20,9

2014/15

Марит Бьорген

Тереза Йохауг

1.39,2

2016/17

Хайди Венг

Криста Пярмякоски

1.37,0

2017/18

Дарио Колонья

Мартин Йонсруд Сундбю

1.26,5

2010/11

Юстина Ковальчик

Тереза Йохауг

1.21,5

2006/07

Вирпи Куйтунен

Марит Бьорген

1.17,5

* Турнир продолжается.

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