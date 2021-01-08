Большунов готовится к двум рекордам «Тур де Ски»

Лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фиемме и продлил две успешные серии на этапах главной лыжной многодневки. Лидер сборной России в 11-й раз подряд финишировал в призах, выиграв при этом в пятой гонке кряду. В последний раз Большунов оставался без наград 29 декабря 2019 года, когда занял восьмое место в коньковом спринте.

Александр Большунов на двух последних «Тур де Ски»:

Дата Место Дисциплина Место 28.12.2019 Ленцерхайде 15 км (с), масс-старт (с), 3-е 29.12.2019 Ленцерхайде Спринт (с) 8-е 31.12.2019 Тоблах 15 км (с), раздельный старт 3-е 01.01.2020 Тоблах 15 км (к), гонка преследования 1-е 03.01.2020 Валь-ди-Фиемме 15 км (к), масс-старт 3-е 04.01.2020 Валь-ди-Фиемме Спринт (к) 3-е 05.01.2020 Валь-ди-Фиемме 10 км (с), масс-старт 3-е 01.01.2021 Валь-Мюстаир Спринт (к) 2-е 02.01.2021 Валь-Мюстаир 15 км (к), масс-старт 1-е 03.01.2021 Валь-Мюстаир 15 км (с), гонка преследования 1-е 05.01.2021 Тоблах 15 км (с), раздельный старт 1-е 06.01.2021 Тоблах 15 км (к), гонка преследования 1-е 08.01.2021 Валь-ди-Фиемме 15 км (к), масс-старт 1-е

Большунов за две гонки до финиша повторил рекорд по победам в гонках одного «Тура», сравнявшись с норвежкой Марит Бьорген и вторым в истории российским победителем многодневки Сергеем Устюговым. Для того, чтобы установить новое достижение Большунову необходимо либо победить в завтрашнем спринте, либо же быстрее всех взобраться в знаменитую финальную гору.

Лидеры по победам на одном «Тур де Ски»:

Сезон Спортсмен Страна Гонки Победы 2020/21 Александр Большунов Россия 6 5 2014/15 Марит Бьорген Норвегия 7 5 2016/17 Сергей Устюгов Россия 7 5 2012/13 Юстина Ковальчик Польша 7 4 2016/17 Стина Нильссон Швеция 7 4 2018/19 Ингвильд Эстберг Норвегия 7 4 2018/19 Йоханнес Клебо Норвегия 7 4 2010/11 Юстина Ковальчик Польша 8 4 2015/16 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 8 4 2011/12 Юстина Ковальчик Польша 9 4 2011/12 Марит Бьорген Норвегия 9 4

По победам на отдельных этапах 24-летний россиянин уже сравнялся с казахстанцем Алексеем Полтораниным и может завершить нынешний «Тур» с третьим результатом в истории. По семь успешных гонок есть в активе норвежцев Сундбю и Клебо, а также швейцарца Колоньи, девять побед у Сергея Устюгова, 13 — у Петтера Нортуга.

Самые титулованные мужчины в гонках «Тур де Ски»:

Спортсмен Страна З С Б Всего Петтер Нортуг Норвегия 13 10 8 31 Сергей Устюгов Россия 9 8 2 19 Дарио Колонья Швейцария 7 9 9 25 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 7 6 5 18 Йоханнес Клебо Норвегия 7 1 0 8 Алексей Полторанин Казахстан 6 2 2 10 Александр Большунов Россия 6 1 9 16 Лукаш Бауэр Чехия 5 2 0 7

После шести гонок Большунов опережает ближайшего преследователя француза Мориса Манифика на 2 минуты и 37 секунд. Только трижды лидера «Тура» и его преследователя разделяло большее время. Но если отрывы Лукаша Бауэра от Рене Зоммерфельдта и Ингвильд Эстберг от Натальи Непряевой Большунов наверняка перекроет, то рекорд всех времен — 3 минуты 15,7 секунды — поддастся россиянину, если у превосходного горовосходителя Манифика возникнут проблемы в спринте.

Самые большие отрывы в итоговом зачете «Тур де Ски»:

Сезон Лидер Преследователь Отрыв 2015/16 Мартин Йонсруд Сундбю Финн Хаген Крог 3.15,7 2007/08 Лукаш Бауэр Рене Зоммерфельдт 2.47,3 2018/19 Ингвильд Эстберг Наталья Непряева 2.42,0 2020/21 Александр Большунов Морис Манифика 2.37,0* 2015/16 Тереза Йохауг Ингвильд Эстберг 2.20,9 2014/15 Марит Бьорген Тереза Йохауг 1.39,2 2016/17 Хайди Венг Криста Пярмякоски 1.37,0 2017/18 Дарио Колонья Мартин Йонсруд Сундбю 1.26,5 2010/11 Юстина Ковальчик Тереза Йохауг 1.21,5 2006/07 Вирпи Куйтунен Марит Бьорген 1.17,5

* Турнир продолжается.