Большунов готовится к двум рекордам «Тур де Ски»
Лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фиемме и продлил две успешные серии на этапах главной лыжной многодневки. Лидер сборной России в 11-й раз подряд финишировал в призах, выиграв при этом в пятой гонке кряду. В последний раз Большунов оставался без наград 29 декабря 2019 года, когда занял восьмое место в коньковом спринте.
Александр Большунов на двух последних «Тур де Ски»:
|
Дата
|
Место
|
Дисциплина
|
Место
|
28.12.2019
|
Ленцерхайде
|
15 км (с), масс-старт (с),
|
3-е
|
29.12.2019
|
Ленцерхайде
|
Спринт (с)
|
8-е
|
31.12.2019
|
Тоблах
|
15 км (с), раздельный старт
|
3-е
|
01.01.2020
|
Тоблах
|
15 км (к), гонка преследования
|
1-е
|
03.01.2020
|
Валь-ди-Фиемме
|
15 км (к), масс-старт
|
3-е
|
04.01.2020
|
Валь-ди-Фиемме
|
Спринт (к)
|
3-е
|
05.01.2020
|
Валь-ди-Фиемме
|
10 км (с), масс-старт
|
3-е
|
01.01.2021
|
Валь-Мюстаир
|
Спринт (к)
|
2-е
|
02.01.2021
|
Валь-Мюстаир
|
15 км (к), масс-старт
|
1-е
|
03.01.2021
|
Валь-Мюстаир
|
15 км (с), гонка преследования
|
1-е
|
05.01.2021
|
Тоблах
|
15 км (с), раздельный старт
|
1-е
|
06.01.2021
|
Тоблах
|
15 км (к), гонка преследования
|
1-е
|
08.01.2021
|
Валь-ди-Фиемме
|
15 км (к), масс-старт
|
1-е
Большунов за две гонки до финиша повторил рекорд по победам в гонках одного «Тура», сравнявшись с норвежкой Марит Бьорген и вторым в истории российским победителем многодневки Сергеем Устюговым. Для того, чтобы установить новое достижение Большунову необходимо либо победить в завтрашнем спринте, либо же быстрее всех взобраться в знаменитую финальную гору.
Лидеры по победам на одном «Тур де Ски»:
|
Сезон
|
Спортсмен
|
Страна
|
Гонки
|
Победы
|
2020/21
|
Александр Большунов
|
Россия
|
6
|
5
|
2014/15
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
7
|
5
|
2016/17
|
Сергей Устюгов
|
Россия
|
7
|
5
|
2012/13
|
Юстина Ковальчик
|
Польша
|
7
|
4
|
2016/17
|
Стина Нильссон
|
Швеция
|
7
|
4
|
2018/19
|
Ингвильд Эстберг
|
Норвегия
|
7
|
4
|
2018/19
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
7
|
4
|
2010/11
|
Юстина Ковальчик
|
Польша
|
8
|
4
|
2015/16
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Норвегия
|
8
|
4
|
2011/12
|
Юстина Ковальчик
|
Польша
|
9
|
4
|
2011/12
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
9
|
4
По победам на отдельных этапах 24-летний россиянин уже сравнялся с казахстанцем Алексеем Полтораниным и может завершить нынешний «Тур» с третьим результатом в истории. По семь успешных гонок есть в активе норвежцев Сундбю и Клебо, а также швейцарца Колоньи, девять побед у Сергея Устюгова, 13 — у Петтера Нортуга.
Самые титулованные мужчины в гонках «Тур де Ски»:
|
Спортсмен
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Петтер Нортуг
|
Норвегия
|
13
|
10
|
8
|
31
|
Сергей Устюгов
|
Россия
|
9
|
8
|
2
|
19
|
Дарио Колонья
|
Швейцария
|
7
|
9
|
9
|
25
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Норвегия
|
7
|
6
|
5
|
18
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
7
|
1
|
0
|
8
|
Алексей Полторанин
|
Казахстан
|
6
|
2
|
2
|
10
|
Александр Большунов
|
Россия
|
6
|
1
|
9
|
16
|
Лукаш Бауэр
|
Чехия
|
5
|
2
|
0
|
7
После шести гонок Большунов опережает ближайшего преследователя француза Мориса Манифика на 2 минуты и 37 секунд. Только трижды лидера «Тура» и его преследователя разделяло большее время. Но если отрывы Лукаша Бауэра от Рене Зоммерфельдта и Ингвильд Эстберг от Натальи Непряевой Большунов наверняка перекроет, то рекорд всех времен — 3 минуты 15,7 секунды — поддастся россиянину, если у превосходного горовосходителя Манифика возникнут проблемы в спринте.
Самые большие отрывы в итоговом зачете «Тур де Ски»:
|
Сезон
|
Лидер
|
Преследователь
|
Отрыв
|
2015/16
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Финн Хаген Крог
|
3.15,7
|
2007/08
|
Лукаш Бауэр
|
Рене Зоммерфельдт
|
2.47,3
|
2018/19
|
Ингвильд Эстберг
|
Наталья Непряева
|
2.42,0
|
2020/21
|
Александр Большунов
|
Морис Манифика
|
2.37,0*
|
2015/16
|
Тереза Йохауг
|
Ингвильд Эстберг
|
2.20,9
|
2014/15
|
Марит Бьорген
|
Тереза Йохауг
|
1.39,2
|
2016/17
|
Хайди Венг
|
Криста Пярмякоски
|
1.37,0
|
2017/18
|
Дарио Колонья
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
1.26,5
|
2010/11
|
Юстина Ковальчик
|
Тереза Йохауг
|
1.21,5
|
2006/07
|
Вирпи Куйтунен
|
Марит Бьорген
|
1.17,5
* Турнир продолжается.
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