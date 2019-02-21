Атака Устюгова на Клебо. Видео

Российский лыжник Сергей Устюгов повздорил с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинального спринта на чемпионате мира в астрийском Зефельде. Причиной конфликта стал инцидент, произошедший во время гонки: Клебо подрезал Устюгова.
Устюгов резко подкатил к Клебо, после обмена репликами толкнул его и похлопал по щекам. В конце недолгого выяснения отношений россиянин улыбнулся, после чего соперники покинули зону финиша.
21 февраля 2019 г.
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