Анфиса Резцова: «Вяльбе хорошо поставила на место Губерниева, я ее еще больше зауважала»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова с уважением высказалась о президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. При этом Резцова считает, что Вяльбе не пойдет на объединение федераций лыж и биатлона.

— Лена Вяльбе не очень располагает к биатлону. Еще когда я в Подмосковье была президентом, мы с ней общались, — цитирует «КП» Резцову. — Я говорю: «Лена, давай, мы какой-то центр лыжно-биатлонный здесь построим». Она говорит: «Вы, биатлонисты, давайте в сторону, давайте мы по разным направлениям...» Поэтому Лена как-то сама по себе.

А с другой стороны, я ее понимаю. Она личность, у нее есть свой любимый вид спорта, за который она бьется, и не надо ей мешать. И она очень хорошо поставила на место Губерниева, я ее еще больше зауважала еще раз ее. Потому что не надо лезть никуда, у нее своя сплоченная команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо. Этого нельзя допускать. Елена Валерьевна правильно не допускает его к команде.

Поэтому я думаю, что пока она руководит лыжным, она никогда не пойдет соединяться с биатлоном. И, как бы ни говорили, что давайте лыжников сюда, в биатлон, она их не отдаст. Ведь не факт, что лыжники придут и всех победят в биатлоне.