Большунов — о Деминском марафоне: «Хотелось бы, что на каждом этапе было столько же болельщиков»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свое победное выступление на Деминском марафоне-2024.

— Выиграл, значит, все хорошо. Трасса отлично подготовлена. Даже на втором круге была в хорошем состоянии.

— Сравните 2022-й год в Демино и сейчас. Насколько разные ощущения и атмосфера?

— Не скажу, что разная атмосфера. Для меня все одинаково. Болельщики, конечно, помогают на трассе. Радостно, когда их такое большое количество. Хотелось, чтобы на каждом этапе Кубка России было бы примерное такое же количество болельщиков, которые так же стояли бы на трассе и везде подбадривали.

— Какие ощущения, когда на трассе расступаются люди и смотрят на вас снизу вверх?

— Никто не смотрит снизу вверх. Когда ребят обгоняешь ребят, которые едут еще первый круг, подбадривают и говорят: «Давай! Давай! Еще можно чуть побыстрее!»

— О чем думали во время гонки? Поделитесь секретом.

— Секреты, сколько бы вы ни спрашивали, я не расскажу. Думал о том, как выиграть сегодня, — сказал Большунов.