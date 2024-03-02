Большунов рассказал, почему не смог побить свой рекорд на Деминском марафоне

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил, почему в этом сезоне не стал биться за рекорд на Деминском марафоне, который он установил в 2022 году. В позапрошлом сезоне Большунов преодолел 50 километров в Демино за 1 час 44 минуты и 3 секунды. В 2024-м Александр стал первым с результатом 1 час 49 секунд и 28 секунд.

«Чтобы рекорд поставить, нужно всю дистанцию бежать от и до. В одного это делать сложно. Тем более должна быть погода соответствующая. Сегодня была «небыстрая» погода, плюс снег пошел. Когда мы стартовали, то понял, что нет смысла куда-то гнать, потому что сложно будет поставить рекорд. Придерживались другого плана», — сказал Большунов.