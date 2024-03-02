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2 марта, 14:01

Большунов выиграл Деминский марафон в классическом стиле

Алина Савинова
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Лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем Деминского лыжного марафона 2024 года в классическом стиле.

Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 50 км за 1 час 49 минут 28,2 секунды.

Второе место в марафоне занял Денис Спицов, который уступил победителю 23,3 секунды. Тройку лидеров замкнул Александр Гребенько из профессиональной марафонской команды «Русская Зима» (+23,4).

У женщин гонку выиграла Светлана Заборская. Второй финишировала Ольга Царева, третьей стала Ольга Вокуева.

Соревнования прошли 2 марта в центре лыжного спорта «Демино».

Александр Большунов
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