Большунов выиграл Деминский марафон в классическом стиле

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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем Деминского лыжного марафона 2024 года в классическом стиле.

Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 50 км за 1 час 49 минут 28,2 секунды.

Второе место в марафоне занял Денис Спицов, который уступил победителю 23,3 секунды. Тройку лидеров замкнул Александр Гребенько из профессиональной марафонской команды «Русская Зима» (+23,4).

У женщин гонку выиграла Светлана Заборская. Второй финишировала Ольга Царева, третьей стала Ольга Вокуева.

Соревнования прошли 2 марта в центре лыжного спорта «Демино».