Клебо в Фалуне вернулся на победную волну. Выигрыш Кубка мира все ближе

Звездный норвежский лыжник финишным ускорением выиграл классическую разделку на этапе Кубка мира в Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира (Фалун)

Мужчины. Раздельный старт, 10 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.55,3

2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 10,7

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 20,7

Женщины. Раздельный старт, 10 км (К)

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5

2. Катарина Хенниг (Германия) — 15,9

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 22,3

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне начался для Йоханнеса Клебо просто идеально. В гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км классическим стилем звездный норвежец блестяще отработал на финишном отрезке и одержал важную с точки зрения борьбы за общий зачет победу. К тому же этот успех стал первым для Клебо в интервальном старте за два с половиной месяца — с «десятки» классикой в начале января в немецком Оберстдорфе. У женщин финка Кертту Нисканен выиграла аналогичную гонку и возглавила дистанционный зачет, а американка Джессика Диггинс сократила отставание от норвежки Тириль Венг в борьбе за Большой хрустальный глобус.

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Не только спринтер

Вообще разделки для Клебо — принципиальные гонки. Все считают его гениальным спринтером и мастером контактных дисциплин, где можно, если говорить на сленге, «порюкзачить», выдать мощный финиш и стать первым. Но в интервальном старте важен прежде всего индивидуальный ход. И здесь Клебо всегда старается доказать, что является универсальным лыжником. Иногда, конечно, не получается, но порой Йоханнес творит чудеса. Особенно как раз на классической «десятке». В частности, в конце ноября в финской Руке он опередил на данной дистанции всех соперников на 20 секунд и более. А в начале января в рамках «Тур де Ски» уверенно победил в этой дисциплине в Оберстдорфе.

Интервальные гонки свободным стилем даются Клебо заметно хуже, в этом сезоне он ни разу в них не побеждал, в том числе и на чемпионате мира — на 15 км свободным стилем он финишировал лишь четвертым. Мало того, на знаменитом марафоне в Холменколлене (масс-старт на сей раз прошел свободным стилем) на минувшей неделе девятикратный чемпион мира по своим меркам провалился — стал только восьмым. Естественно, он стремился к реваншу. И не только в спринте (в норвежском Драммене 14 марта он выиграл достаточно уверенно), но и на более длинной дистанции.

Йоханнес Клебо. Фото AFP

Финиш с высунутым языком

В Фалуне все получилось в лучшем виде. Первые полтора километра Йоханнес, можно сказать, гулял, показав на этой отметке лишь 12-й результат. Затем переместился на третье — четвертое места, а на второй половине дистанции шел уже вторым за соотечественником Мартином Нюэнгетом. Вернее, по дистанции он бежал перед Нюэнгетом, но на отсечках отставал на пять — семь секунд. Однако на последних километрах выдал затяжной спурт. За 900 метров до финиша отставание от Нюэнгета сократилось до 0,4 секунды, а последний отрезок Клебо просто пролетел — привезя Нюэнгету более десяти секунд. Хотя ускорение далось ему непросто, на финише Йоханнес тяжело высунул язык и выглядел уставшим. Но уже через несколько минут восстановился, пил сок и снисходительно смотрел на потуги конкурентов превзойти его результат.

Третьим стал Харальд Амундсен, а главный конкурент за Кубок мира Пал Голберг занял лишь четвертое место. В целом норвежцы заняли семь из девяти первых мест. А в общем зачете преимущество Клебо над Голбергом перед спринтом 18 марта в Фалуне выросло до внушительных 224 очков. С учетом того, что до финиша Кубка мира осталось три спринта и один масс-старт, только чудо может помешать Клебо выиграть свой четвертый Кубок мира.

Нисканен вышла в лидеры дистанционного зачета

В женской гонке шведы на домашнем этапе предвкушали доминирование своих лыжниц. Однако действительность их разочаровала — Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, а также лидер мужской сборной Вильям Поромаа до сих пор не восстановились после простуды. Также не бежала и Майя Далквист, решившая сконцентрироваться на субботнем спринте. А достойной замены звездным лыжницам в сборной Швеции не нашлось. Лучшая из оставшихся в строю Йонна Сундлинг заняла в разделке в Фалуне пятое место — не так и плохо для чемпионки мира в спринте. Но от Нисканен она отстала на 36 секунд.

Кертту выиграла впервые с 10 декабря 2022 года, когда также на десятке классикой первенствовала в норвежском Бейтоштолене. Второго призера Катарину Хеннинг из Германии она обошла почти на 16 секунд. Причем перехватила лидерство у Сундлинг еще до экватора дистанции, затем только наращивая преимущество. Отметим четвертое место Диггинс — американка долгое время на промежуточных отметках не попадала даже в топ-5. Тем не менее Нисканен обошла Джессику в дистанционном зачете — ее преимущество составляет семь очков.

Джессика Диггинс. Фото Global Look Press

В общем зачете продолжает лидировать Тириль Венг, хотя она финишировала в Фалуне только десятой. Диггинс она опережает на 145 очков, что, конечно, за четыре гонки до финиша Кубка мира весьма солидно.