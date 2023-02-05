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Сегодня, 16:12

Сборная Италии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Италии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе.

В составе итальянцев на трассу выходили Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино.

Второе место занял квартет из Швеции: Эрик Руше, Калле Хальфварссон, Юхан Хеггстрем, Эдвин Ангер. Они отстали от победителей на 0,6 секунды.

В на третьем месте, проиграв шведам всего 0,1 секунды, остались норвежцы. За сборную Норвегии выступали: Шур Рете, Дидрик Тенсет, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

Отметим, что четвертое место заняла вторая сборная Норвегии: Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холунн, Ивер Андерсен, Синдре Скар.

Сборная Италии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
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