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Сегодня, 19:01

Шведский лыжники заняли 1-е и 2-е места в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Швейцарии

Руслан Минаев
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Лыжники из Швеции победили в смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария).

Лучшими в гонке стали Вильям Поромаа, Фрида Карлссон, Йенс Бурман и Линн Сван показавшие время — 49 минут 43,1 секунды.

Второе место заняли также представители Швеции — Йохан Хеггстрем, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер и Майя Дальквист — отстав от лидеров на 8,3 секунды.

Третьими финишировали норвежцы — Мартин Ниенге, Маргарет Бергане, Симен Крюгер и Тириль Венг (+9,8).

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