Клебо одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).

В финале спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 56,45 секунды. Второй результат показал итальянец Федерико Пеллегрино, уступив победителю 0,75 секунд. Тройку призеров замкнул Эвен Нортуг из Норвегии (+1,23).

Кубок мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере проходит со 2 по 4 декабря.