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Сегодня, 15:41

Клебо одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Алина Савинова
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).

В финале спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 56,45 секунды. Второй результат показал итальянец Федерико Пеллегрино, уступив победителю 0,75 секунд. Тройку призеров замкнул Эвен Нортуг из Норвегии (+1,23).

Кубок мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере проходит со 2 по 4 декабря.

Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Эвен Нортуг
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