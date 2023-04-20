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Вяльбе: «Непряева в этом году выиграла бы Кубок мира. Там соревноваться не с кем»

Вяльбе считает, что Непряева в этом году выиграла бы Кубок мира
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что не следила за Кубком мира в этом сезоне и даже не знает, кто его выиграл.

— В этом сезоне вы часто говорили, что сильнейшие спортсмены выступают здесь, в России. Почему?

— А это разве не так?

— Как сравнить? Как понять, что Большунов сейчас сильнее Клебо?

— Нет, это не потому, что их сейчас надо сравнить, а потому, что они и есть сильнейшие. Наталья (Непряева) в прошлом году выиграла общий зачет Кубка мира. Она бы и в этом его выиграла. Там особо не с кем соревноваться. Что касается Саши (Большунова) и Сереги (Устюгова), то тоже все ясно и понятно. Наверное, наши результаты в Пекине говорили о себе.

— В этом сезоне на Кубке мира они были бы такими же высокими?

— А может быть еще выше. Для меня реально лучшие лыжники планеты находились в этом году в России. Эти Клебо или еще кто-то меня вообще не волнуют. Вы не поверите, я до сих пор не знаю, кто Кубок мира выиграл ни у женщин, ни у мужчин. И знать не хочу! Даже не знаю, кто и сколько медалей на чемпионате мира выиграл. Реально.

— Надо же следить за конкурентами. Разве нет?

— А что мне за ними следить? Если бы мы плавали в одной воде и были бы какие-то рекорды, то, наверное, да. А в лыжных гонках сложно понять, посмотрев их по телевизору, быстрее они бегут на данный момент российских лыжников или медленнее. Вы никогда это не определите. Это невозможно, — сказала Вяльбе «СЭ».

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Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
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