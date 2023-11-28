Губерниев — об интересе к Кубку мира по лыжам: «Наших там нет, зачем за ним следить»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе к Кубку мира по лыжным гонкам, который проходит без участия российских спортсменов.

«Наших спортсменов там нет, зачем за Кубком мира следить. Чемпионат Норвегии, он и есть чемпионат Норвегии. Конечно, одним глазом смотрю результаты и иногда гонки, но по большому счету лыжи умирают. Биатлон в рейтинге рухнули, если говорить про Кубок мира, у лыж вообще все плохо. Хотят соревноваться узким кружочком, пусть соревнуются, никаких проблем нет. Мы будем развивать спорт у себя», — сказал Губерниев «СЭ».

Кубок Мира по лыжным гонкам сезона-2023/24 начался 24 ноября в Руке (Финляндия), а завершится 17 марта 2024 года в шведском городе Фалун.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 организация продлила отстранение.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.