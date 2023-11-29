Иверсен — о выступлении на первом этапе Кубка мира: «Стыдно так медленно бегать на старте сезона»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что думает о своем выступлением на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/24 в Руке (Финляндия). Он занял 24-е место в гонке на 10 км классическим стилем.

«Стыдно так медленно бегать на старте сезона в Кубке мира. А потом опять ехать на Кубок Норвегии. Скоро этап в Тронхейме, и, конечно, всегда приятно выступать в Норвегии, но нет смысла туда ехать, если ты настолько не в форме», — цитирует Иверсена VG.

Следующий этап Кубка мира состоится в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.