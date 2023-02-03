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Директор FIS по кроссу — о тренировках Ступак в Италии: «Это больше не повторится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор FIS по кроссу Михал Лэмплот прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется в Италии на трассах Кубка мира.

«Я слышал, что там была Юлия Ступак. Не знал, что она была на трассе соревнований в жилете (жилет выступает в роли аккредитации для выхода на трассу), но мы знаем, откуда она взяла жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится. Будут ли какие-то санкции по отношению к тем, кто дал ей жилет? Нет, никаких санкций. Повторю: жилет используют спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать доступ», — приводит слова Лэмплота NRK.

Ранее президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте заявил о том, что Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира. Спортсменка занимается в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты».

Источник: NRK
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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В Норвегии недовольны тем, что Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира
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