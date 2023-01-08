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Бородавко — о победе Клебо в «Тур де Ски»: «На сегодняшний день он сильнейший лыжник в мире»

Бородавко поделился мнением о победе Клебо в «Тур де Ски»
Константин Белов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в «Тур де Ски».

«Он молодец. Он выиграл шесть гонок. Не было российских спортсменов? И что? Когда Большунов выиграл, то один год тоже норвежцев не было, но кто-то об этом говорил? Так случилось. Правильно многие эксперты говорят, что это не вина норвежцев, они не приложили никаких усилий, чтобы нас отстранили. Поэтому не вижу никаких проблем. Выиграл — молодец, заслуженно. Значит, на сегодняшний день он сильнейший лыжник в мире», — сказал Бородавка «СЭ».

Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски» третий раз в своей карьере, ранее он становился победителем в сезонах-2018/19 и 2021/22. Эта победа позволила ему обойти россиянина Александра Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски».

«Тур де Ски» проходил с 31 декабря в Швейцарии, Германии и Италии.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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