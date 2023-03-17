Чего ждать от лыжного чемпионата страны? Топ-5 вопросов о соревнованиях в Тюмени

Фавориты, противостояния, новые звезды и темные лошадки.

В субботу, 17 марта, на трассах зимнего спортивного комплекса «Жемчужина Сибири» в Тюмени пройдут первые гонки чемпионата России. «СЭ» представляет пятерку самых интригующих вопросов о соревнованиях.

Спринты: будет ли повторение результатов «Чемпионских высот»?

Лидер спринтерского рейтинга ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) Александр Терентьев в теории является фаворитом первой гонки чемпионата у мужчин. В пользу высоких шансов последнего представителя российской сборной, которому удавалось побеждать норвежского мастера коротких гонок Йоханнеса Клебо в его фирменной дисциплине, говорит и то обстоятельство, что забеги пройдут классикой. Этот стиль у Терентьева значительно сильнее. Однако козыри Александра могут оказаться бессильными, если Сергей Устюгов сохранил свою форму после «Чемпионских высот». В Малиновке 30-летний лыжник (по крайней мере в спринте, где он одержал яркую победу) напоминал самого себя образца фантастического 2017 года (с пятью медалями чемпионата мира и победой на многодневке «Тур де Ски»).

У женщин противостояние не менее звездное: две олимпийские чемпионки и претендентки на лидерство в сборной — Юлия Ступак и Наталья Непряева. В финале спринта на «Чемпионских высотах» быстрее была последняя. Однако на тот момент Непряева была на пике формы, а Ступак только вернулась к соревнованиям после эмоциональной «перезагрузки» (важной частью которой стали тренировки с Маркусом Крамером в Италии). Перед чемпионатом России ситуация поменялась. Наталья в интервью регулярно заявляет о накопившейся усталости (даже после участия в шоу-гонках), а Юлия, наоборот, полна соревновательного азарта (летала на Сахалин, чтобы бежать лыжный марафон).

Александр Большунов. vk.com/championship_ust

Кто выиграет больше всего медалей?

Год назад в Сыктывкаре на волне олимпийского успеха Пекина-2022 (полный комплект наград) лидер российской лыжной сборной Наталья Непряева была близка к стопроцентной результативности на чемпионате страны. Тогда спортсменка осталась без золотой медали только в одной гонке из шести (подвела «бронзовая» эстафета).

В Тюмени такое доминирование едва ли повторится: во-первых, шансы Непряевой и Юлии Ступак в спринте равны (а значит, о стопроцентном результате можно забыть уже в первый день чемпионата), во-вторых, не факт, что сама спортсменка побежит все гонки. Тем не менее именно у Натальи самые высокие шансы на то, чтобы собрать наибольшее количество медалей, ведь соперниц сопоставимого класса ни в скиатлоне, ни в разделке, ни в масс-старте на 30 км практически нет.

У мужчин уровень конкуренции (особенно если не на всех гонках будет стартовать Александр Большунов) куда выше. На дистанции в числе претендентов на победу будут Артем Мальцев, Денис Спицов (оба сильнее выступают коньком), Алексей Червоткин, Иван Якимушкин (особенно интересно будет посмотреть за их марафонской зарубой), а также два Ильи-классиста: Семиков и Порошкин.

Как выступят представители марафонской команды «Русская зима»?

Не только для представителей сборной этот сезон проходит без международных стартов. В мире лоппетов (массовых марафонов из точки в точку) лыжники и лыжницы из России также не выступают в рамках самой престижной серии Ski Classics. Больше всех от отстранения пострадал лидер команды «Русская зима» Ермил Вокуев. В прошлом году спортсмен, который на чемпионате России представляет команду Республики Коми, одержал блестящую победу на «Марчалонге» (70-километровый марафон в Италии, считается вторым по значимости среди подобных гонок после шведского «Васалоппета») и входил в число сильнейших гонщиков серии. Этой зимой Вокуев пока не набрал топ-кондиции: на «Чемпионских высотах» его подкосила простуда. Однако на чемпионате России со счетов сбрасывать мастера даблполинга не стоит: во всех классических гонках он будет теневым претендентом на медаль. Но самые высокие шансы на успех у Вокуева все же в составе эстафеты: за Коми помимо Ермила побегут Семиков и Порошкин.

Коллега Вокуева по «Русской зиме» Алексей Шемякин больше тяготеет к коньку. Так что «его» гонками будут 15 км разделка, а также вынесенный за пределы основной программы марафон на 70 км (пройдет в Апатитах 16 апреля).

Наталья Непряева. vk.com/championship_ust

Ожил ли Савелий Коростелев?

Самый перспективный российский лыжник ярко начал сезон: на этапах Кубка страны 19-летний чемпион мира среди юниоров одержал три победы в спринтах подряд. И это при том, что соперники были сильнейшие — почти все сборники, включая Большунова. Однако затем Коростелева сбила с ритма поездка на Российско-китайские молодежные игры в декабре. После нее в форму Савелий так и не вернулся: на «Чемпионских высотах» вундеркинд остался без медалей. За неделю до чемпионата России Коростелев принял участие в финале Спартакиады молодежи. В спринте он неожиданно стал только вторым, но результаты в дистанционных гонках позволяют ожидать тюменского ренессанса главной надежды российских лыж.

Бегут ли биатлонистки?

Эпопея с заявками на чемпионат России по лыжным гонкам биатлонисток Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой завершилась благополучно. Под самый дедлайн (17 марта) обе спортсменки из группы Артема Истомина и Виталия Норицына получили аккредитации на право бежать без оружия. Каплина и Носкова точно примут участие в гонках с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км, которые пройдут 21 марта. На призы биатлонистки едва ли претендуют, но тот результат, который спортсменки называли в интервью хорошим для себя (первая десятка), вполне им по силам.

Леонид Мужикбаев

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023, Тюмень

18 марта

11.00. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, финалы

19 марта

9.00. Женщины. Скиатлон

10.30. Мужчины. Скиатлон

21 марта

9.00. Женщины. 10 км, раздельный старт, свободный стиль

10.30. Мужчины. 15 км, раздельный старт, свободный стиль

22 марта

10.30. Женщины. Командный спринт, свободный стиль, финал

11.00. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль, финал

24 марта

9.00. Женщины. Эстафета

10.30. Мужчины. Эстафета

25 марта

9.00. Женщины. Масс-старт, 30 км, классический стиль

26 марта, воскресенье

9.00. Мужчины. Масс-старт, 50 км, классический стиль

* Время начала гонок московское.